Alta no nível do rio araguaia surpreendeu turistas e comerciantes no início da temporada. O período de chuvas que foi um pouco mais longo este ano, fez com que o nível do rio demorasse mais a descer, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nAinda de acordo com a instituição, o sudoeste goiano recebeu boas chuvas em 2026. Conforme informado pelo gerente do Cimehgo, André Amorim, o rio araguaia tem um braço do rio garças, que adentra o araguaia. Portanto, alguns municípios possuem área de drenagem que convergem no rio araguaia.\n“A sua área de drenagem converge no rio araguaia e contribuiu para que elevasse o nível da água nesse finalzinho de junho. Como ele é muito despraiado, essa água está passando. Não está uma altura grande, mas dificulta para quem quer montar barraquinhas”, explica Amorim.