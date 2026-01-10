Um ciclista de 55 anos morreu na manhã desta sexta-feira (10) após ser atropelado na BR-153, entre Hidrolândia e Goiânia. De acordo com a Triunfo Concebra, o homem empurrava a bicicleta e estava cambaleando no momento do acidente.\nViatura da PM capota e deixa policiais feridos na BR-060\nMotorista morre após acidente na GO-515\nMorre jovem que estava internada após batida em cruzamento, em Anápolis\nA concessionária informou que o motorista do carro foi surpreendido pelo ciclista, que andava em zigue-zague na pista. O motorista e mais três passageiros que estavam no carro não se feriram no acidente.\nPor causa do acidente, uma faixa da rodovia precisou ser interditada temporariamente para a perícia. Equipes da Triunfo Concebra, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal.