Ciclista Genivaldo Pereira Barreto, de 55 anos. (Reprodução/Facebook Genivaldo Pereira Barreto)\nUm ciclista morreu após ser atropelado por uma caminhonete na GO-070, entre Inhumas e Goianira, na região metropolitana de Goiânia. Conforme apurado pela TV Anhanguera, Genivaldo Pereira Barreto, de 55 anos, estava indo para Trindade. A Polícia Civil investiga o caso.\nO acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira (2), nas proximidades do km 38. Ao POPULAR, a Polícia Civil informou que o ciclista e a caminhonete, uma S10, seguiam no mesmo sentido da pista quando a vítima acessou a pista de rolamento e foi atingida pelo veículo. O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.\nJovem morre aos 18 anos após sofrer infarto\nJogador de futebol morre após acidente na GO-070, em Goianira