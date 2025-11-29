No caminho entre o Setor Parque Anhanguera e a Praça Wilson Sales, no Setor Nova Suíça, o ciclista que opta pela segurança da ciclovia implantada na avenida entre 2015 e 2016 vai passar por buracos, falta de sinalização e até mesmo placas soltas da pista, de concreto. Entre as ruas C-185 e C-252, uma das placas formou um obstáculo para as bicicletas – algo como uma rampa –, rumo à Praça Wilson Sales.\nA ciclovia está sem receber reparos na infraestrutura desde 2020. O mesmo ocorre com o restante da malha cicloviária, como a ciclovia da Avenida Assis Chateaubriand, que apresenta buracos e até galhos de árvores que podem colidir com a cabeça dos ciclistas; e a da Avenida Universitária, com pontos sem sinalização e ocupados por mobiliários.\nEm 2023, a gestão da Prefeitura de Goiânia divulgou um projeto para a construção de cerca de 50 quilômetros de novas ciclovias, em uma parceria com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Seriam 10 novas rotas cicláveis, mas apenas uma foi realizada: a ciclofaixa da Avenida T-6 até a Rua C-121, que faz parte do projeto do Corredor T-7, sendo uma continuação da ciclovia da Avenida Assis Chateaubriand. Os outros projetos seriam licitados e não mais realizados pela Comurg. O edital chegou a ser finalizado, mas ainda não foi publicado e nem mesmo há previsão para que isso ocorra.