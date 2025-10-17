Cidade foi construída por fazendeiros das redondezas que queriam homenagear São Miguel Arcanjo (Divulgação/Sudeco)\nA cidade de São Miguel do Passa Quatro, que tem a 3ª maior média salarial de Goiás, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi construída ao redor de um cemitério, em meados de 1915.\nDe acordo com a prefeitura, o povoado que deu início a São Miguel do Passa Quatro teve início ao redor de um cemitério construído para sepultar os habitantes das fazendas Passa Quatro, Água Vermelha, Aborrecido e outras próximas por causa da distância de outras cidades.\nApós o surgimento das primeiras casas em volta do cemitério, os fazendeiros das redondezas decidiram levantar ali uma povoação em louvor a São Miguel Arcanjo. O nome São Miguel do Passa Quatro tem origem no Rio Passa Quatro, ribeirão que corta a cidade e que era ponto de referência do povoado, motivo que levou o local a ser conhecido como “São Miguel do Passa Quatro”.