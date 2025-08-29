A BATALHA - Durante as encenações, mouros e cristãos se enfrentam no que ficou conhecido como a Batalha de Roncesvalles, um dos conflitos mais confusos da história que envolve aventura e traição (Wildes Barbosa / O Popular)\nA cidade de Goiás, na região noroeste do estado, será palco do 'Circuito de Cavalhadas' nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a partir das 18h, no Estádio Municipal Dr. Hélio de Loyola. A encenação da batalha entre mouros e cristão é uma tradição iniciada há 205 anos. A entrada é gratuita.\nSegundo o Governo de Goiás, a festa integra um circuito que passa por 15 municípios goianos. A cidade de Goiás é a 12ª a receber o evento em 2025. As próximas edições acontecerão em Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás e Silvânia (confira o calendário ao final da matéria).\nAs Cavalhadas na cidade de Goiás foram realizadas pela primeira vez em 1820, durante as celebrações do Divino Espírito Santo. A tradição foi mantida ininterruptamente por um século, até ser interrompida no fim da década de 1920, com uma breve retomada nos anos 1940. Entre 1980 e 1990, os festejos voltaram a ocorrer, mas foi apenas em 2022 que o evento retornou de forma definitiva, impulsionado pelo Circuito das Cavalhadas, criado pelo Governo estadual.