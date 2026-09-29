Em meio à onda de calor que atinge nove unidades federativas, Goiás teve nesta segunda-feira (28) a quebra de recorde de maior temperatura do ano no Estado. Em Crixás, na região Norte e a 320 quilômetros de Goiânia, registrou 43,5°C, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Na capital, segundo o mesmo órgão, os termômetros chegaram a marcar 37,5°C na tarde desta quinta.\nEm outras cidades goianas, o calor ficou nesse intervalo: Aragarças, 42,1°C; São Miguel do Araguaia, 41°C; São Simão, 40,8°C; cidade de Goiás, 40,7°C; Jataí, 38,6°C; e Rio Verde, 37,6°C. “A tendência para amanhã (terça-feira) é que se mantenham ainda as temperaturas elevadas”, informou o gerente do Cimehgo, André Amorim.