Buracos em rua de São Miguel do Araguaia (Reprodução/Prefeitura de São Miguel do Araguaia e Reprodução/MPGO)\nO município de São Miguel do Araguaia, no norte goiano, foi acionado na Justiça por conta dos estragos na malha viária. Segundo a Ação Civil Pública (ACP), protocolada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), há buracos, valetas, desníveis e ausência completa de asfalto em vários locais da cidade, o que compromete o trânsito e prejudica o acesso dos moradores a serviços essenciais. O caso foi divulgado pelo órgão nessa quinta-feira (12).\nEm nota enviada ao POPULAR, a Prefeitura de São Miguel do Araguaia disse que recebeu a solicitação do MPGO com responsabilidade e já está adotando as providências necessárias. A gestão municipal reforçou que a deterioração do asfalto é uma realidade enfrentada por diversos municípios de Goiás e do Brasil, especialmente durante as chuvas. "Mesmo diante desse cenário, a prefeitura afirma que tem intensificado os trabalhos de manutenção", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).