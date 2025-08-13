O município de Jataí, no sudoeste de Goiás, registrou na madrugada quarta-feira (13) a menor temperatura do estado e bateu recorde no ano com 3,6°C, segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A sequência de dias frios foi resultado da atuação de uma massa de ar polar, que começa a perder intensidade nos próximos dias.\nHistórico de temperaturas baixas não é novidade em Jataí. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, em entrevista ao POPULAR, o município já registrou marcas próximas de 0°C e até negativas em anos anteriores.\nDe acordo com o gerente do órgão, a tendência é de elevação gradual das temperaturas mínimas com a perca da intensidade da massa polar.\nA massa de ar polar vai perder intensidade e, gradativamente, as temperaturas mínimas voltam ao normal. Antes da entrada da massa de ar polar, esse é o normal para o mês de agosto. Então, por exemplo, em Goiânia nós chegamos a 7,6°C. Agora, gradativamente, hoje já foi um pouquinho mais, 9,6°C. À noite ainda faz um frio leve, mas já voltamos à programação normal”, afirmou.