Uma cidade de Goiás teve a quinta maior temperatura registrada no Brasil na terça-feira (30). Em São Miguel do Araguaia, no norte goiano, o termômetro atingiu a marca de 40,8º C. Outro município da região, Porangatu, também bateu recorde ao chegar aos 40,5ºC da máxima. A umidade do ar deve seguir baixo nesta quarta-feira (1º). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).\nA meteorologista do órgão, Elizabete Alves, explicou ao POPULAR que as condições do tempo mudaram por conta da intensificação da massa de ar seco.\nAs frentes frias que chegam no sul do país não conseguem subir até a região centro-oeste, e mais a região central de Goiás. Então, elas ficam mais atuando no Mato Grosso do Sul, parte ali do Mato Grosso e com instabilidades ou com alguma nebulosidade na região sudoeste aqui do estado, mas com poucas condições de chuva", pontuou a especialista.