São Miguel do Passa Quatro (Reprodução/Site Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro )\nCom apenas 4.671 habitantes, São Miguel do Passa Quatro tem a 3ª maior média salarial de Goiás, segundo dados do Censo de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A renda média de R$ 3.255, 20 para cada trabalhador deixa o município atrás apenas de Chapadão do Céu, com média de R$ 3.336,18, e Goiânia, com R$ 4.248,65 (confira a lista com as 20 cidades com as maiores médias ao final da reportagem).\nHistória\nFundada em 1988 , o primeiro marco para o surgimento de São Miguel do Passa Quatro foi um cemitério, em meados de 1915. O local foi construído para sepultar os habitantes das fazendas Passa Quatro, Água Vermelha, Aborrecido e outras próximas por causa da distância de outras cidades. Com o cemitério totalmente construído, começaram a surgir as primeiras casas em volta do local , e os fazendeiros das redondezas decidiram levantar ali uma povoação em louvor a São Miguel Arcanjo.