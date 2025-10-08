-POP_CHUVAS_8_10_2025 (1.3321494)\nA chuva chegou em algumas regiões em Goiás. Cinco cidades no estado registraram episódios de chuvas nesta terça-feira (7). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o município de Maurilândia, no nordeste goiano, registrou 49,4mm de volume de água.\nAlguns vídeos recebidos pela TV Anhanguera mostram os registros da chuva (veja acima). Segundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, as chuvas foram bem esparsas, e a expectativa é de que elas aumentem com o decorrer dos dias.\nA expectativa é que com o aumento da nebulosidade tenhamos chuvas”, revelou.\nVeja abaixo as cidades com registro de chuva nesta terça (7) e o volume de água:\nMaurilândia: 49,4 mm\nMontividiu: 23,8 mm\nNerópolis: 1,6 mm\nJataí: 1,4 mm\nRio Verde: 0,2 mm\n-Webstories: Cidades em Goiás registram chuva (1.3321527)