Cinco guardas civis municipais se tornaram réus por tortura, violação de domicílio, sequestro e ameaça contra duas pessoas em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado, após a Justiça aceitar denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO). De acordo com a decisão, os agentes Camila Maria Soares, Dieilis Ronieli Serpa, Huan Felipe de Castro Batista, Johnathan Ramon Freitas Alves e Matheus Souza Rabelo devem ser afastados do cargo e estão proibidos de manter qualquer contato com as vítimas e seus familiares.\nEm nota, a defesa técnica dos guardas civis municipais disse que o recebimento da denúncia representa, tão somente, o início formal de uma ação penal — a primeira e mais preliminar das etapas processuais. "Não houve instrução, não houve interrogatório, não houve sentença. Trata-se, portanto, de uma acusação ainda a ser apreciada, e não de uma verdade estabelecida". Também disse que manifesta plena confiança no Poder Judiciário e no rigor do devido processo legal e aguarda, com serenidade e confiança, a oportunidade de demonstrar a inocência dos réus ao longo da instrução processual (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).