Cinco homens morreram durante uma ação da Polícia Militar no fim da tarde desta quinta-feira (3), em Iaciara, no nordeste de Goiás. Segundo a corporação, eles estavam armados em uma construção inacabada e trocaram tiros com policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE). Nenhum policial militar ficou ferido.\nA ação aconteceu durante uma operação para localizar suspeitos de um homicídio registrado na cidade horas antes.\nAs buscas começaram depois que a polícia recebeu informações sobre o possível paradeiro do carro usado no crime. Equipes da inteligência, da CPE e do policiamento da região localizaram o veículo estacionado em uma garagem, ao lado de uma casa que tinha uma obra nos fundos.\nHomem suspeito de atacar a esposa e manter três enteados em cárcere morre em confronto com a PM