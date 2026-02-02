-Vídeo - Acidente BR-414 com cinco mortos (1.3369087)\nUm acidente na BR-414 deixou cinco pessoas mortas na noite desse domingo (1°), entre elas uma criança. Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), a colisão, que envolveu um Gol e uma carreta carregada de cimento, ocorreu no trecho da rodovia que passa pelo município de Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF) (assista acima).\nInformações iniciais da corporação mostraram que o Gol invadiu a contramão da pista e bateu de frente com a carreta. Todos os ocupantes do carro morreram no local, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança, que ainda não foram identificados. O motorista da carreta não se feriu.\nAcidente entre carro e carreta deixa uma pessoa morta, em Montividiu\nJovem morre em acidente entre carro e caminhão, em Mozarlândia