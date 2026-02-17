-ACIDENTE BR-020 (1.3375257)\nCinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um acidente entre uma van e um caminhão na madrugada desta terça-feira (17), na BR-020, próximo à Formosa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com os bombeiros do Distrito Federal, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Um vídeo mostra os militares atendendo a ocorrência (assista acima).\nOs bombeiros informaram que foram chamados às 5h10 para atender o acidente. No total 18 vítimas foram atendidas, das quais cinco já estavam mortas e 11 foram levadas para unidades de saúde de Formosa e Brasília. Duas pessoas não precisaram ser levadas para o hospital. Todas as vítimas estavam na van, segundo a corporação.\nAcidente com ônibus de trabalhadores rurais deixa seis mortos na BR-153\nMotorista morre e carro é esmagado após caminhão tombar sobre ele, em Santa Helena de Goiás