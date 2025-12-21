Um acidente entre dois carros, um Fiat e uma S-10, matou cinco pessoas na BR-020, em Alvorada do Norte, no nordeste de Goiás, na manhã deste domingo (21). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), as vítimas são três mulheres e duas meninas.\nApenas uma criança foi socorrida e levada para o hospital de Posse pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O POPULAR entrou em contato com a unidade de saúde para obter informações sobre o estado de saúde da paciente, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA Prefeitura de Alvorada do Norte, por meio de nota, manifestou pesar pelo falecimento de Anna Elena Ferreira M. de Almeida, aluna do CMEI Filadelfo Falcão de Carvalho. Da mãe dele, Sarah Eduarda Ferreira, e de Izadora Rhasnna Souza Rodrigues, aluna da Escola Municipal Professora Odília Justa da Silva (veja íntegra ao final desta reportagem).