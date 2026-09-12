-Vídeo: Facção (1.3455378)\nCinco homens suspeitos de integrar uma facção criminosa morreram em confronto armado com a Polícia Militar (PMGO) na madrugada deste sábado (12), no Setor Divinópolis, em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), o imóvel utilizado pelo grupo funcionava como depósito de armas e drogas (veja vídeo acima).\nAo POPULAR, a corporação informou que houve resistência armada e intenso confronto. Durante a ação, as equipes apreenderam dez armas de fogo, incluindo uma submetralhadora, coletes balísticos e cerca de 16 quilos de drogas.\nOperação mira esquema que transforma celulares roubados em produtos para revenda\nOperação cumpre mandados contra suspeitos de lavar dinheiro do Comando Vermelho e bloqueia R$ 28 milhões