O município de Pires do Rio, na região sudeste de Goiás, está prestes a ganhar seu primeiro cinema público. A inauguração está marcada para o dia 30 de outubro. O projeto revitalizou o antigo auditório do Museu Ferroviário, transformando-o no Cine Dr. Adovaldo Fernandes Sampaio. De acordo com o Governo de Goiás, o espaço recebeu uma estrutura moderna e completa para exibições cinematográficas, prometendo um novo marco cultural para a cidade.\nA Secretaria de Estado da Cultura (Secult) informou que a nova sala de cinema terá a curadoria do Cine Cultura de Goiânia e, inicialmente, exibirá filmes gratuitamente, a cada 15 dias, sempre nos finais de semana. Nos demais dias, o local estará disponível para a comunidade piresina utilizar em palestras, atividades formativas e eventos culturais.\nMuseu Ferroviário