A cirurgiã-dentista Thereza Paula Bandeira Curado, de 52 anos, morreu após o rompimento de um aneurisma cerebral durante uma cirurgia de desvio de septo e rinoplastia, em Goiânia. A morte surpreendeu a família, que não sabia da doença. Ela atuava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América.\nFoi uma surpresa para todos nós. Ela nem sabia que tinha um aneurisma", contou emocionada a irmã, Alessandra Curado.\nThereza era uma de cinco irmãs e deixou uma filha de 22 anos. O enterro foi realizado nesta terça-feira (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.\nEm entrevista à repórter Mariana Guimarães, do POPULAR, Alessandra contou que a irmã amava viajar e que as duas planejavam ir para a Itália em 2026. “Amava a família, a filha, viajar. Ano que vem ela ia me levar para conhecer a Itália, mas não deu tempo", disse.