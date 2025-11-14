Thereza Paula Bandeira Curado, cirurgiã-dentista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América que morreu após um procedimento cirúrgico em Goiânia, planejava fazer uma viajem com a irmã para a Itália. Conforme Alessandra Curado, a irmã amava viajar. Thereza morreu após o rompimento de um aneurisma cerebral durante uma cirurgia de desvio de septo e rinoplastia.\nFoi uma surpresa para todos nós. Ela nem sabia que tinha um aneurisma. Amava a família, a filha, viajar. Ano que vem ela ia me levar para conhecer a Itália, mas não deu tempo”, contou emocionada em entrevista à repórter Mariana Guimarães, do POPULAR.\nThereza morreu aos 52 anos e era uma de cinco irmãs. Ela deixou uma filha de 22. O enterro foi realizado nesta terça-feira (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.\nDespedida