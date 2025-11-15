-CIRURGIÃO (1.3337448)\nO cirurgião plástico Paulo Sérgio Alves Martins, de 49 anos, era um profissional brilhante, humilde e ser humano extraordinário, segundo familiares, colegas e amigos. O médico, que morreu em Jataí, no sudoeste de Goiás, era considerado uma das principais referências na área de cirurgia estética da região. A causa da morte ainda não foi divulgada.\nUm profissional brilhante, pai dedicado, marido exemplar e, acima de tudo, um ser humano extraordinário. Ele foi mais muito mais que um cirurgião plástico reconhecido. Ele foi alguém que tocou vidas com humildade, empatia e um coração sempre disposto a ajudar”, escreveu uma amiga nas redes sociais.\nMorte de cirurgião plástico causa comoção em Jataí\nMorre assistente de colégio de Goiânia, e amigos lamentam: 'Vai fazer tanta falta'