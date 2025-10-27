-cleber_canta_pagode.mp4 (1.3329011)\nO cantor Cleber, da dupla com Cauan, "invadiu" um pagode e cantou com os músicos, neste domingo (26), em Goiânia. Na gravação, o cantor aparece soltando a voz com a música 'Desocupa', que é o novo sucesso da dupla em parceria com Matheus Vargas, um dos filhos de Leonardo.\nO vídeo, que rapidamente ganhou destaque entre os fãs mostra Cleber cantando o trecho:'Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça. Pegando gente nua.Ou você me solta ou me segura'.\nAo POPULAR, Cleber contou que nada foi planejado e que apenas havia saído com a esposa. Segundo ele, foi completamente inesperado quando foi chamado no palco.\nOlha, nem estava programado pra ir até lá. Eu só saí para tomar uma com minha esposa (risos). Mas o evento “Esse que é o Papo”. Já está bombando aqui em Goiânia, e como a gente já conhece a galera do “papo em off”, resolvemos dar um pulo pra prestigiar", contou Cleber.