-Loja de carros - BMW (1.3395345)\nO cliente de chinelo e bermuda que comprou duas BMW à vista por R$ 400 mil é um antigo frequentador da loja em Anápolis, no centro goiano, disse o proprietário da concessionária, Rafael Cardoso, de 32 anos. O caso virou exemplo interno de abordagem comercial, alerta à equipe para não julgar consumidores pela aparência e manter um atendimento padrão para todos (veja vídeo acima).\nEle só anda assim. Inclusive, é conhecido por andar de chinelo", revelou o empresário.\nCardoso explicou que o comportamento discreto do cliente nunca interferiu no atendimento prestado pela equipe. O empresário citou que o comprador não se enquadrava no perfil tradicional de um cliente de carros de luxo, mas quitou os dois veículos no ato da compra.\nCliente de chinelo e bermuda que comprou duas BMW à vista virou 'lição de vendas' para equipe, diz dono de loja