-Loja de carros - BMW (1.3395345)\nO empresário Rafael Cardoso, de 32 anos, fez questão de destacar uma lição de vendas após um cliente de bermuda e chinelo comprar duas BMW na loja dele, que fica em Anápolis, no centro goiano. Segundo o proprietário, mesmo sem parecer um "cliente premium", o homem pagou os veículos à vista, gastando cerca de R$ 400 mil. Em uma postagem nas redes sociais, Rafael explicou que isso mostra à sua equipe a importância de evitar julgamentos (assista acima).\nTem gente que ainda acha que sucesso tem uniforme. Na prática, quem realmente tem dinheiro não precisa parecer que tem. Fica a lição para o time: não julgue. Atenda bem todo mundo. Sempre", afirmou Rafael.\nO homem comprou os carros de luxo para dar de presente para os filhos. Os veículos são do modelo 320i da BMW, o mais vendido do estabelecimento. Além disso, segundo Rafael, trata-se de um cliente antigo da concessionária, que sempre chamou a atenção pela simplicidade. “Ele só anda assim. Inclusive, é conhecido por andar de chinelo”, revelou o empresário.