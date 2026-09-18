-VÍDEO: Cliente é impedida de tirar foto (1.3457828)\nUma cliente contou que foi impedida de tirar fotos com uma câmera fotográfica dentro de um restaurante de Goiânia porque, segundo ela, uma funcionária afirmou que o uso do equipamento seria considerado um ensaio fotográfico e exigiria a assinatura de um contrato.\nO caso ocorreu no dia 3 de setembro. Ao jornal O POPULAR, a empresária e criadora de conteúdo Angie Pinheiro relatou que estava no restaurante com a cunhada e a sogra. Segundo ela, em determinado momento, saiu do salão onde estava jantando para tirar uma foto em um local mais afastado das mesas.\nEm nenhum momento eu estava com aquelas luzes ou com cenário, alguma coisa assim, ou com algum fotógrafo. Não, estava eu e a minha cunhada. Estava eu e a minha cunhada jantando, mais a minha sogra, né? E a gente foi tirar foto”, contou.