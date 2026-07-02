-VÍDEO: Cliente faz PIX falso para açougue e recebe pedras e pelanca no lugar (1.3428783)\nUm homem foi preso na terça-feira (30) suspeito de aplicar golpes com comprovantes falsos de Pix contra um açougue. Antes da prisão, ele e um comparsa tentaram retirar um pedido de carnes nobres em unidades do estabelecimento em Goiânia e Trindade, mas acabaram recebendo ossos, pelancas e pedras no lugar dos produtos. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem foi preso em flagrante por fraude em uma unidade do comércio no Conjunto Vera Cruz I, na capital. O outro envolvido não foi localizado e o caso segue sob investigação.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas.\nConforme contou a proprietária do estabelecimento, Flávia Teles, à repórter Rafaella Barros do g1, a fraude foi descoberta após um mesmo número de telefone realizar sucessivas compras sem que os pagamentos fossem efetivamente creditados na conta da empresa. Ao verificar o histórico, ela constatou que o suspeito havia feito seis pedidos utilizando comprovantes falsos de PIX, causando um prejuízo de cerca de R$ 3,5 mil nas duas unidades do estabelecimento.