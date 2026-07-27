-Vídeo - Acidente distribudora (1.3437827)\nUm homem de 31 anos morreu após ser atingido por um carro que invadiu uma distribuidora de bebidas em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista perde o controle da direção em uma pista molhada, derrapa e atinge o comércio (assista acima).\nSegundo apurado pela repórter Janara Rodrigues, da TV Anhanguera, a vítima era Edson Mendes e estava no local como cliente. O impacto da batida foi tão forte que o homem ficou preso entre o portão da distribuidora e o veículo. O acidente ocorreu na última sexta-feira (24).\nEdson foi resgatado com ferimentos graves e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.