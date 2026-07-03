-VÍDEO: Cliente faz PIX falso para açougue e recebe pedras e pelanca no lugar (1.3428783)\nO que era para ser um momento de celebração, virou descoberta de golpe. No dia do jogo entre Brasil e Japão, na Copa do Mundo, um cliente pediu R$ 913 em carnes em um açougue de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Acontece que ele não mandou o comprovante de pagamento e a dona do comércio acabou descobrindo que esse mesmo homem havia enviado comprovantes falsos de PIX em várias ocasiões anteriores. As informações foram apuradas pela repórter do g1 Goiás, Rafaella Barros, junto à empresária, Flávia Teles.\nApós a empresária chamar a polícia, o suspeito foi preso por fraude eletrônica, na última terça-feira (30). Havia outro envolvido no crime, que fugiu e ainda não foi localizado. Inclusive, já ciente da situação, a empresária mandou entregar na casa do suposto cliente sacolas com ossos, pelancas e pedras (assista ao vídeo acima).