-Loja de carros - BMW (1.3395345)\nO cliente que chegou até uma concessionária de veículos usando bermuda e chinelo, em Anápolis, na região central de Goiás, comprou duas BMW para presentear os filhos. No vídeo publicado pelo proprietário da loja, ele questiona o cliente para quem seriam os dois veículos, e com sorriso no rosto o cliente diz que seriam para os filhos.\nMeus bebezinhos aí, olha”, responde o cliente apontando para os filhos que estavam na loja com ele.\nRafael Cardoso, de 32 anos, dono da loja de carros, escreveu na publicação que a roupa e o calçado do comprador eram uma aparência ‘zero de cliente premium’. O proprietário parabeniza o cliente e diz que os filhos estão com sorte.\nDe chinelo e bermuda, cliente compra duas BMW à vista em Anápolis; vídeo\nGovernanta de Virgínia agradece influenciadora após conquistas: 'Patroa de milhões'