Clientes de uma copiadora localizada em um shopping de Goiânia tiveram cópias de seus documentos usadas, sem saber, em um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho. A informação consta em sentença da Justiça de Goiás, que condenou um empresário do ramo de fotocópias e um dos líderes da organização criminosa por envolvimento no esquema que movimentou cerca de R$ 500 milhões.\nO esquema de lavagem de dinheiro que levou à condenação do líder do Comando Vermelho, André Luiz Oliveira Lima, e do empresário José Edvarde de Lima Filho, dono de uma fotocopiadora em Goiânia, teve atuação conjunta de ambos.\nUma cliente que teve o documento usado pela facção, e que não quis ser identificada, conta que recebeu uma ligação da polícia, solicitando que fosse a delegacia.\n"A informação que eu tive na delegacia quando eu fui lá, é que tinham pegado esse documento meu, se não me engano há uns três meses, que foi quando fui fazer alguma coisa do meu documento [...] Aí eles (policiais) me mostraram uma cópia do meu documento e comprovante de endereço, que fiz naquele dia", conta em entrevista à TV Anhanguera.