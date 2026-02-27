-POP_ClinicaBiomedica_270226 (1.3379585)\nUma clínica de procedimentos estéticos foi interditada em uma operação conjunta da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária no Setor Cândida de Morais, na região noroeste de Goiânia (assista ao vídeo acima). Segundo a PC, a investigação começou após denúncia da vítima, uma biomédica, que tinha seu nome usado pela falsa biomédica sem sua autorização para a compra de medicamentos em uma distribuidora de produtos estéticos.\nA suspeita identificada como Sheline Cândida Araújo Silva exerce atividades na área de estética, realizando procedimentos como preenchimentos e aplicação de toxina botulínica. Segundo a polícia, Sheline concluiu recentemente a formação em Enfermagem, mas não possui registro junto ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás. O nome dela não consta entre os inscritos no Conselho. A reportagem entrou em contato com o órgão, mas não recebeu posicionamento até o momento.