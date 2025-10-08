As donas da Affect Centro Clínico e Educacional, em Goiânia, foram indiciadas pela Polícia Civil por um esquema de fraudes contra um plano de saúde no lançamento e cobrança por sessões de terapia que nunca ocorreram. A fisioterapeuta Rafaela Campos Ferreira, de 35 anos, e a fonoaudióloga Juliana Cristina Gonçalves de Menezes, de 48, sócias da clínica, respondem por estelionato majorado (quando é praticado contra entidades como uma operadora de saúde), falsidade ideológica, falsificação de documento particular e uso de documento falso.\nO inquérito aponta que o esquema envolvia faturamentos de sessões inexistentes envolvendo uma paciente que estava internada em outro Estado durante o período cobrado junto à operadora. Há também o caso de manipulação de coparticipações (quando o cliente do plano paga um valor além da mensalidade por um serviço) envolvendo outro paciente. Ainda segundo a Polícia Civil, as sócias faziam uso de inserção de declarações falsas em documentos clínico-assistenciais para dar aparência de regularidade a terapias não realizadas e falsificavam assinaturas de profissional de saúde.