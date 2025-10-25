O motoclube “Os Brabos Tem Nome” anunciou que vai ingressar na Justiça para tentar reverter as multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a mais de 500 motociclistas que participaram de um passeio no último domingo (19), na BR-060, em Goiás. As autuações, que ultrapassam R$ 1 milhão, resultaram ainda na suspensão de centenas de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), o que gerou mobilização e indignação por parte do grupo.\nSegundo o clube, advogados já foram acionados para preparar uma ação coletiva que contesta a legalidade das multas. A entidade afirma que os participantes não cometeram infrações e que o deslocamento tinha caráter beneficente, com arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.\nMais de 500 motociclistas são multados em R$ 1 milhão pela PRF por passeio sem autorização em Goiás