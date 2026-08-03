Motoristas que atingiram limite de pontos ou cometeram infrações gravíssimas podem ter habilitação suspensa por até dois anos (Lidiana Cuiabano/Detran-MT)\nO Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) divulgou na última semana a lista de motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado.\nDiante disso, O POPULAR explica o que é preciso fazer para voltar a dirigir após ter a CNH suspensa pelo Detran Goiás. Confira!\nTive a minha CNH suspensa pelo Detran. E agora?\nSe você teve a CNH suspensa pelo Detran, o primeiro passo é entregar o documento no Detran. Enquanto você não entregar a CNH suspensa, o período de aplicação da penalidade de suspensão não inicia, o que atrasa todo o processo de regularização e pode causar complicações legais ou administrativas.