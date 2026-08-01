-Vídeo POP: incêndio cobertura (1.3440033)\nUm incêndio atingiu a cobertura de um prédio em construção na Avenida Antônio Fidelis, no Parque Amazônia, em Goiânia, na madrugada deste sábado (1º). O Corpo de Bombeiros utilizou cerca de mil litros de água e extintores para controlar as chamas, que se concentraram em materiais de madeira no último pavimento da edificação (confira o vídeo acima).\nCorreção: Anteriormente, os bombeiros informaram que as chamas foram registradas no 40ª andar do prédio. Contudo, a corporação atualizou a ocorrência e relatou que incêndio ocorreu no 33º andar.\nSegundo o relatório da guarnição que atendeu a ocorrência, o combate inicial foi realizado utilizando extintores do tipo ABC, seguido do isolamento dos materiais combustíveis ainda não atingidos pelas chamas.\nOito viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater o incêndio. De acordo com a corporação, o prédio ainda não possuía sistema de combate a incêndio instalado, o que obrigou as equipes a utilizarem a água das próprias caixas d’água da edificação e mangueiras de jardim para extinguir o fogo.