-Vídeo POP: incêndio cobertura (1.3440033)\nA cobertura do prédio em construção que pegou fogo não possuía sistema de combate a incêndio instalado, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO). O incêndio atingiu o 33º andar de um edifício na Avenida Antônio Fidélis, no Setor Parque Amazônia, em Goiânia. De acordo com os militares, já era possível visualizar as chamas na parte superior da estrutura durante o deslocamento da equipe, mas a localização exata, no último pavimento da construção, em uma área aberta, só foi confirmada na aproximação. Ainda segundo a corporação, o fogo atingiu uma grande quantidade de compensados e pallets de madeira, espalhados por aproximadamente metade do pavimento (confira o vídeo acima).\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Incêndio atinge cobertura do 40º andar de prédio em construção, em Goiânia