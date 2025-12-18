-singapura_lona_caldas.mp4 (1.3351529)\nUma noite de forte chuva causou um alvoroço em clientes e lojistas nesta quarta-feira (17) em um shopping em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Parte da estrutura da cobertura do estabelecimento não suportou o volume de água e desabou, provocando uma enxurrada no interior da praça de alimentação. Imagens registradas por frequentadores mostram o momento exato da queda (veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que não foram acionados, mas segundo o serviço de vistoria, existe uma obra em desenvolvimento. Ainda segundo a corporação, trata-se de uma nova estrutura metálica, mas devido ao período chuvoso, foi colocada uma lona na parte superior, e com o excesso das chuvas, acabou vazando.\nEm nota oficial, a administração do centro de compras lamentou o ocorrido e informou que a situação foi rapidamente solucionada, sem impacto relevante às atividades do empreendimento. 'Ressaltamos que NINGUÉM SE FERIU, nem houve qualquer prejuízo a clientes, lojistas ou terceiros', diz parte da nota (veja a nota completa no final da matéria).