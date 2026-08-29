-Vídeo (1.3450221)\nUma família foi flagrada transportando uma jiboia dentro de um carro no trânsito de Goiânia. O vídeo, gravado na quinta-feira (28) na Rodovia dos Romeiros, próximo ao Terminal Padre Pelágio, foi registrado pelo criador de conteúdo Deiviston Marinari, de 36 anos, e já soma mais de 75 mil visualizações no Instagram.\nA situação impressionante aconteceu na quinta-feira (28), na Rodovia dos Romeiros, próximo ao Terminal Padre Pelágio. Deiviston contou que primeiramente não achou que fosse uma cobra.\n"Eu achei que seria a estampa de uma blusa, algo do tipo. Aí, eu conversando com o Guilherme, amigo meu, ele falou: 'não. É uma cobra'. Eu falei: 'não é, não'. Ele falou: 'é'", disse.\nSegundo Deiviston, a jovem que está segurando a cobra é a tutora da cobra e estava acompanhada dos pais, que seguiam nos bancos da frente.