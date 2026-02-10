A cobra selvagem mais longa do mundo foi reconhecida recentemente na Indonésia, em um registro histórico que entrou para o Guinness World Records.\nUma píton-reticulada fêmea (Malayopython reticulatus) foi encontrada na ilha de Sulawesi, na Indonésia. Ela se tornou a cobra selvagem mais longa já medida de forma científica e verificável.\nBatizada de Ibu Baron (que significa A Baronesa), a serpente mede 7,22 metros. Para se ter uma ideia da dimensão, esse comprimento é suficiente para ocupar praticamente toda a largura de um gol oficial da Fifa.\nA medição foi realizada em 18 de janeiro de 2026 por um especialista em répteis e um explorador com longa experiência na região. Para garantir a precisão, foi utilizada uma fita métrica de topógrafo, acompanhando as curvas naturais do corpo da cobra desde a cabeça até a ponta da cauda.