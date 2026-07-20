-VÍDEO: Sucuri de cerca de 4 metros e 70 kg é resgatada em Quirinópolis (1.3435178)\nUma sucuri de aproximadamente 4 metros e cerca de 70 kg foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em uma área de mata ciliar próxima do Onício Resende, em Quirinópolis, no sul de Goiás, neste domingo (19). O animal foi encontrado em um local próximo a uma área residencial com fluxo constante de pedestres. Segundo informações dos bombeiros, a serpente estava aparentemente saudável e sem ferimentos.\nMoradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que fizeram a identificação visual da serpente, que foi contida e retirada com o uso de uma caixa apropriada para o transporte de animais. Segundo informações da corporação, o resgate ocorreu porque, apesar de estar em uma área de mata, a serpente estava próxima a uma região residencial e a um local com circulação de pessoas. A corporação informou ainda que a retirada foi feita para garantir uma destinação segura ao animal e reduzir os riscos de contato com a população.