-Piton passeando (1.3403884)\nUma cobra píton de mais de três metros que foi flagrada "passeando" pelas ruas de Aruanã foi apreendida pela Polícia Civil. Segundo a corporação, o tutor do animal não possuía documento ou autorização para ter o animal em sua casa.\nComo o nome do criador não foi divulgado, O Popular não conseguiu localizar a defesa dele para que se posicionasse.\nA apreensão aconteceu na última segunda-feira (27) e, de acordo com o delegado Luziano de Carvalho, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), o tutor da cobra afirmou que a recebeu de presente de um amigo, em Anápolis, há sete anos. Contudo, isso ainda não foi confirmado.\n“Todo mundo precisa enxergar o risco, a gravidade que é um animal desse aqui no bioma Cerrado. Uma cobra dessa causa um dano total no Cerrado. Não tem predador, e ela reproduz sem a presença do macho, então ela causa danos incalculáveis”, afirmou o investigador.