-VÍDEO: Cobra 'surpreende' turista em cachoeira da Chapada dos Veadeiros (1.3430534)\nO que parecia ser apenas um galho boiando na água era, na verdade, uma cobra. O engano rendeu um grande susto para um grupo de turistas que visitava a Cachoeira Santa Bárbara, em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. O vídeo mostra a serpente atravessando a água enquanto segue atrás de um sapo, conforme contou Renato Teixeira, guia de ecoturismo, ao repórter Vinícius Moraes, do g1. Apesar da cena, o animal continua o percurso e ninguém fica ferido. O momento foi gravado pelo guia e alcançou mais de 230 mil visualizações nas redes sociais (Veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, Andressa Oliveira, a turista que grita ao perceber a cobra, contou que a cena foi desesperadora.\nEu tenho pavor de cobra. Fui para a Chapada sabendo que poderia encontrar com elas, mas rezando para não encontrar", disse.