-POP_EstradaTerra_Pedagio_021025 (1.3319514)\nUm motorista que trafegava pela GO-454, entre Mozarlândia, cidade na região norte de Goiás, e Cocalinho, no Mato Grosso, gravou um vídeo para denunciar a cobrança de pedágio em um trecho que não possui pavimentação asfáltica. Nas imagens é possível ver a poeira levantada com a passagem dos caminhões (assista ao vídeo acima).\nNo vídeo, o motorista mostra uma placa indicando os valores cobrados na praça de pedágio do Consórcio Caminhos do Sol. Os valores cobrados são de R$ 10 por automóvel, R$ 10 para comercial por eixo e R$ 5 para motocicletas.\nPraça de pedágio fica na GO-454, entre Mozarlândia e Cocalinho (MT) (Reprodução/Redes Sociais)\nPelo menos 2 trechos de BRs em Goiás vão ter pedágio sem cancela em 2026\nConcessão das BRs 060 e 452 inclui sete pontos de pedágio, diz Ministério dos Transportes