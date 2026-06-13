A Justiça Federal suspendeu a cobrança de pedágio para veículos emplacados em São Francisco de Goiás na praça localizada na BR-153, em Jaraguá. A decisão foi proferida pelo juiz federal Marcelo Meireles Lobão e beneficia carros e motocicletas registrados no município.\nA ação foi movida pela Prefeitura de São Francisco de Goiás, que questionou os impactos da cobrança para os moradores que utilizam diariamente a rodovia. A defesa do município foi conduzida pelos procuradores Ricardo Franco e Marinho Neto. O POPULAR entrou em contato com a prefeitura de São Francisco de Goiás para posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nProcurada pela reportagem, a Ecovias Araguaia informou que ainda não recebeu notificação oficial sobre a sentença. Em nota, a concessionária afirmou que segue realizando a cobrança das tarifas conforme previsto no contrato de concessão e nas normas regulatórias vigentes (confira a nota na íntegra ao final da matéria).