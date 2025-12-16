Um colaborador do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) foi morto a tiros, nesta segunda-feira (15), em uma terra indígena no Pará. A equipe que ele integrava foi alvo de emboscada enquanto cumpria decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) para a expulsão de invasores e apreensão de gado ilegal no território Apyterewa, a cerca de 1,1 mil quilômetros de Belém.\nO homem, um vaqueiro que apoiava a equipe do Ibama na ação, chegou a ser socorrido e foi levado de helicóptero para um hospital em São Félix do Xingu, mas não resistiu.\nDe acordo com o órgão, o crime será investigado para que os responsáveis sejam identificados. A operação acontecia como parte da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, que trata de desintrusão em terras demarcadas. A Articulação dos Povos Indígenas (Apib) moveu a ação em 2020 para remover invasores em oito territórios indígenas brasileiros.