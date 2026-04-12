Técnica de enfermagem que atuava há 12 anos em Bela Vista de Goiás morreu enquanto socorria vítimas de um acidente de trânsito; Lilian Batista recebeu homenagens de colegas em cortejo (Reprodução/Instagram Samu Bela Vista de Goiás)\nA técnica de enfermagem Rafaela Oliveira, colega de trabalho de Lilian Batista de Souza, de 45 anos, lamentou não ter conseguido reanimar a profissional, que morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um atendimento em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. As duas trabalhavam juntas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nEstamos até hoje sem acreditar no que aconteceu”, declarou Rafaela em entrevista ao g1 Goiás.\nSegundo ela, Lilian estava bem no início do plantão e saiu tranquila para a segunda ocorrência do dia, sem apresentar queixas ou dores. O mal-estar de Lilian começou de forma repentina, logo após ela ajudar a colocar uma vítima na prancha para transporte.