O antigo prédio do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Chico Mendes, no Jardim Brasil, região leste de Goiânia, permanece desocupado e em processo de deterioração desde 2022, apesar de ter uma área de 5.736 metros quadrados (m²), considerada estratégica para a região. O abandono do espaço tem propiciado invasões e oferece risco até mesmo aos alunos da escola vizinha, o Colégio Estadual Irmã Gabriela, enquanto a população local cobra uma nova destinação para o imóvel.\nO prédio pertencia inicialmente à Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), mas sua situação passou por um longo processo de tramitação entre o final de 2019 e o começo de 2020, sendo repassado apenas em 2022 à Secretaria de Estado de Administração (Sead). Segundo a Seduc, a demora se deu por conta do impacto do início da pandemia de Covid-19, que paralisou parte das atividades administrativas.