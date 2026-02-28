O Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, localizado no Setor Aeroporto, em Goiânia, está prestes a celebrar 62 anos de fundação. Na comemoração de aniversário da unidade, marcada para o dia 5 de março, haverá a inauguração de uma fonte em frente ao Café com Fé, cafeteria próxima à instituição de ensino. Segundo a direção do colégio, a construção ocorreu em uma área pública e visa gerar mais bem-estar tanto às famílias do Agostiniano quanto aos moradores da região.\nAo POPULAR, a coordenadora administrativa do colégio, Renatha Gomes, explicou que todo o processo envolvendo a fonte foi realizado junto à Prefeitura de Goiânia e possui as devidas autorizações. A profissional destacou ainda que a inauguração será um momento institucional e terá a presença de autoridades convidadas.\nCelebrar 62 anos é reafirmar a missão de um colégio de tradição que, mesmo sendo sexagenário, mantém o compromisso constante com a inovação. Sob a liderança do diretor-geral, Padre Eduardo Flauzino, a instituição busca sempre oferecer o que há de melhor na educação", afirmou Renatha.