Os Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) abriram, nesta segunda-feira (6), o processo seletivo para o ano letivo de 2026. Ao todo, serão ofertadas 9,7 mil vagas, além de 860 para cadastro de reserva, destinadas aos ensinos fundamental e médio em 82 unidades escolares espalhadas pelo estado.
As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal do CEPMG. Para se inscrever, é necessário informar o CPF do candidato e preencher os dados solicitados no formulário eletrônico. Cada candidato poderá se inscrever apenas uma vez, sendo vedada a inscrição em mais de uma unidade escolar.